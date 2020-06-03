Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США при погромах в Миссури убит начальник городской полиции

Комментариев: 1
Погибший офицер, вероятно, пытался остановить ограбление ломбарда, принадлежащего его другу.
Мирные протесты в США быстро переросли в погромы
Мирные протесты в США быстро переросли в погромы
 
Погромщики во вторник, 2 июня, застрелили начальника полиции города Молин-Эйкерс (штат Миссури) 77-летнего Дэвида Дорна. Об этом в среду, 3 июня, сообщил американский телеканал ABC.
 
 
По словам комиссара местной полиции Джона Хейдена, Дорн был убит во вторник, 2 июня в Сент-Луисе, когда, вероятно, пытался остановить ограбление ломбарда. 
 
Дорн был другом владельца ломбарда и часто проверял состояние магазина, когда срабатывала сигнализация, сообщила вдова погибшего.
 
Как известно, после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты и беспорядки. 
 
По подсчетам информагентства Associated Press, полиция задержала не менее 9,3 тыс. участников протестов с момента их начала. 
 
Наибольшее число активистов задержано в Лос-Анджелесе - около 2,7 тыс. человек, на втором месте Нью-Йорк - около 1,5 тыс. человек. По несколько сот человек задержаны в Далласе, Хьюстоне и Филадельфии.
 
При этом только вечером во вторник в Нью-Йорке было задержано около 200 человек. Столкновения с полицией начались вечером в Портленде. Для пресечения беспорядков полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
 
Как сообщалось ранее, в Вашингтон отправили более полутора тысяч военных из-за протестов. Пока армия не помогает полиции, но находится в повышенной боевой готовности и будет действовать в случае массовых беспорядков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, беспорядки, протесты, полиция, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МиЗдобулиАфрику    03.06.2020, 18:01
Оценка:  -22
МиЗдобулиАфрику
Это уже не просто Майдан...Но что скажет мировая общественность?Очень хочется знать именно её мнение?Молчать вечно не получится.Пора хоть что-нибудь говорить.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь