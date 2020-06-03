В США при погромах в Миссури убит начальник городской полиции

Погибший офицер, вероятно, пытался остановить ограбление ломбарда, принадлежащего его другу.

Погромщики во вторник, 2 июня, застрелили начальника полиции города Молин-Эйкерс (штат Миссури) 77-летнего Дэвида Дорна. Об этом в среду, 3 июня, сообщил американский телеканал ABC.

По словам комиссара местной полиции Джона Хейдена, Дорн был убит во вторник, 2 июня в Сент-Луисе, когда, вероятно, пытался остановить ограбление ломбарда.

Дорн был другом владельца ломбарда и часто проверял состояние магазина, когда срабатывала сигнализация, сообщила вдова погибшего.

Как известно, после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты и беспорядки.

По подсчетам информагентства Associated Press, полиция задержала не менее 9,3 тыс. участников протестов с момента их начала.

Наибольшее число активистов задержано в Лос-Анджелесе - около 2,7 тыс. человек, на втором месте Нью-Йорк - около 1,5 тыс. человек. По несколько сот человек задержаны в Далласе, Хьюстоне и Филадельфии.

При этом только вечером во вторник в Нью-Йорке было задержано около 200 человек. Столкновения с полицией начались вечером в Портленде. Для пресечения беспорядков полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как сообщалось ранее, в Вашингтон отправили более полутора тысяч военных из-за протестов. Пока армия не помогает полиции, но находится в повышенной боевой готовности и будет действовать в случае массовых беспорядков.

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