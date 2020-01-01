ЧП в Норильске: в десятки тысяч раз превышена норма вредных веществ

Региональные и федеральные власти узнали об аварии на ТЭЦ-3 только через два дня после инцидента.

Из резервуара в воду вылилось несколько тонн дизтоплива tvrain.ru

Росприроднадзор в Норильске зафиксировал превышение нормы вредных веществ в воде в десятки тысяч раз после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, для исследований было отобрано порядка 25 проб. Путин поддержал предложение главы МЧС Евгения Зиничева о введении в Норильске режима чрезвычайной ситуации.

Президент РФ поручил незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива. "При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее", - сказал он.

Путин также жестко раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на разлив дизельного топлива в Норильске.

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" - заявил президент.

Он также сообщил о намерении привлечь прокуратуру для расследования причин инцидента. "Вынужден буду давать поручение правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц", - сказал он.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании Норильский никель Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

Как сообщалось ранее, в Киеве в районе Русановских садов 14 мая произошел слив в реку Днепр неизвестных химических веществ с сильным запахом. Видео инцидента прислал в редакцию Корреспондент.net житель Киева.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet