США намерены запретить полеты китайских авиакомпаний - СМИ

В Министерстве транспорта США подтвердили, что будет введен запрет для китайских авиакомпаний.

Китайские авиакомпании не смогут осуществлять пассажирские перевозки в США, запрет должен вступить в силу с 16 июня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что запрет вступит в силу с 16 июня, но эта дата может быть изменена. Ожидается, что официально о решении американских властей будет объявлено позднее 3 июня.

Запрет должен затронуть авиакомпании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Кроме того, США намерены ограничить чартерные рейсы.

Министерство транспорта США подтвердило агентству намерение ввести запрет. В Белом доме от комментариев отказались.

Агентство отмечает, что этот шаг администрация американского президента намерена предпринять, чтобы оказать давление на Пекин и вынудить его разрешить американским авиакомпаниям совершать полеты в Китай.

Так, 22 мая Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай.

США в конце января в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса запретили въезд в страну почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американцев, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в Штатах. В то же время объявления о запрете на рейсы из Китая не последовало.

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