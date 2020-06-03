Гибель Флойда: полицейских обвинили в убийстве

Дерек Шовин, который прижимал шею задержанного Джорджа Флойда, обвиняется в убийстве второй степени. Трое его коллег - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Генпрокуратура штата Миннесота предъявила обвинения бывшим полицейским, которые грубо задержали афроамериканца Джорджа Флойда, чем вызвали его смерть. Об этом 3 июня сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени.

Ранее Шовину были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные.

В Миннесоте под убийством второй степени подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.

Наказание за него может составить до 40 лет тюремного заключения. При этом пособничество и подстрекательство к убийству или непредумышленному убийству грозит аналогичным наказанием.

Напомним, Флойд умер после задержания полицией . На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем Шовин прижал коленом его шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Четырех правоохранителей, которые участвовали в инциденте, уволили, одного из них (Шовина) взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Независимые специалисты и официальная экспертиза подтвердили, что причиной смерти Флойда стало удушье

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