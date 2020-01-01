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Четыре страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от COVID-19

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Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились, чтобы форсировать разработку вакцины на европейской территории.
Разработка вакцины от коронавируса в лаборатории Академического медицинского центра в Амстердаме
Разработка вакцины от коронавируса в лаборатории Академического медицинского центра в Амстердаме
 
Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на европейской территории. Четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщило министерство здравоохранения Нидерландов в среду, 3 июня.
 
"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно.
 
Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны совместная стратегия и инвестиции", – указывается в заявлении.
 
В документе также говорится, что "альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки".
 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время во всем мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. Не менее десяти из них уже находятся на стадии клинических испытаний.
 

Источник: Русская служба DW

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Теги: ЕС, Италия, вакцина, Франция, Германия, Нидерланды
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Источник: korrespondent.net

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