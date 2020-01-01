Четыре страны ЕС создали альянс для разработки вакцины от COVID-19

Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились, чтобы форсировать разработку вакцины на европейской территории.

Разработка вакцины от коронавируса в лаборатории Академического медицинского центра в Амстердаме

Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс с целью ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на европейской территории. Четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями, сообщило министерство здравоохранения Нидерландов в среду, 3 июня.

"Цель "Альянса за инклюзивную вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно.

Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для успешного результата нужны совместная стратегия и инвестиции", – указывается в заявлении.

В документе также говорится, что "альянс рассматривает многообещающие инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время во всем мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. Не менее десяти из них уже находятся на стадии клинических испытаний.

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