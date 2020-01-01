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У Белого дома провели минуту молчания на коленях

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Протестующие в Вашингтоне почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Акции проходят мирно.
Протестующие возле Белого дома на коленях почтили память Джорджа Флойда
Протестующие возле Белого дома на коленях почтили память Джорджа Флойда
 
На улицах, прилегающих к Белому дому, протестующие бъявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости.
 
Отмечается, что военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах. Они не реагируют на митингующих, которые кричат лозунги.
 
В целом митинг проходит мирно, указали в агентстве.
 
Ранее правоохранители и чиновники в некоторых городах в знак солидарности с демонстрантами  вставали на колени с ними вместе.
 
 
 
Напомним, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией.
 
Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема. Четрыех полицейских, причастных к инциденту, уволили и обвинили в убийстве и пособничестве и подстрекательстве к убийству.

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Теги: США, протесты, Белый Дом, видео, фото, Вашингтон, минута молчания
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Источник: korrespondent.net

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