У Белого дома провели минуту молчания на коленях
Протестующие в Вашингтоне почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Акции проходят мирно.
На улицах, прилегающих к Белому дому, протестующие бъявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости.
Отмечается, что военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах. Они не реагируют на митингующих, которые кричат лозунги.
В целом митинг проходит мирно, указали в агентстве.
Ранее правоохранители и чиновники в некоторых городах в знак солидарности с демонстрантами вставали на колени с ними вместе.
Напомним, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией.
Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема. Четрыех полицейских, причастных к инциденту, уволили и обвинили в убийстве и пособничестве и подстрекательстве к убийству.
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