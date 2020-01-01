У Белого дома провели минуту молчания на коленях

Протестующие в Вашингтоне почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Акции проходят мирно.

На улицах, прилегающих к Белому дому, протестующие бъявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях. Об этом 4 июня сообщило РИА Новости.

Отмечается, что военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах. Они не реагируют на митингующих, которые кричат лозунги.

В целом митинг проходит мирно, указали в агентстве.

Ранее правоохранители и чиновники в некоторых городах в знак солидарности с демонстрантами вставали на колени с ними вместе.

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