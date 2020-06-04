Китай разрешил полеты иностранным авиакомпаниям

С 8 июня авиакомпании смогут выбрать один аэропорт назначения и совершать туда рейс раз в неделю.

Китай с 8 июня разрешит всем иностранным авиакомпаниям выбрать один аэропорт назначения и выполнять один регулярный рейс в неделю. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации КНР сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.

При этом список доступных аэропортов утвержден китайскими властями. Компаниям, желающим возобновить полеты, нужно обратиться с заявлением до 24 октября.

Распоряжение распространяется на авиаперевозчиков, которые ранее не попали в число имеющих право совершать полеты согласно правилу, принятому властями Китая 12 марта. Тогда были разрешены рейсы только одной авиакомпании от каждой страны по единственному маршруту.

Кроме того, Китай оставляет за собой право ограничивать полеты, в зависимости от ситуации с COVID-19. Если число прилетающих пассажиров с коронавирусом превысит пять человек, авиакомпания на неделю будет лишена права обслуживать рейсы. Если количество зараженных достигнет 10, ее отстранят на месяц. Если же в течение трех недель подряд не будет выявлено ни одного случая заболевания среди пассажиров, то этой авиакомпании разрешат увеличить число выполняемых рейсов до двух в неделю.

Напомним, что ранее в Ухане обнаружили 300 носителей COVID-19 без симптомов. Во второй половине мая в городе провели почти 10 млн тестов, в ходе которых выявили коронавирус у 300 бессимптомных носителей.

Также сообщалось, что в Китае научились прогнозировать распространение COVID на месяц вперед. По подсчетам программы, которую создали ученые, в мире в июне будет ежедневно выявляться около 250 тыс. случаев заражения.

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