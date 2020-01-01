Германия утвердила пакет спасения экономики в €130 млрд

Программа предусматривает временное сокращение НДС, материальную помощь на детей, а также миллиарды на транспортную инфраструктуру.

В Германии правительство согласовало пакет мер по спасению экономики на 130 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico в четверг, 4 июня.

В программу входят временные сокращения НДС, материальное пособие на каждого ребенка для семей и помощь местным властям, испытывающим нехватку денежных средств, а также планы по увеличению субсидий для электромобилей и миллиарды на национальную транспортную инфраструктуру.

"Мы пытаемся сделать все возможное в очень сложной ситуации", - заявила канцлер Ангела Меркель.

Переговоры между коалиционными партиями длились два дня. Основным пунктом пакета является снижение НДС до 16 процентов с 19 процентов с июля до конца декабря, а по сниженной ставке до 5 процентов с 7 процентов. Семьи также получат единовременный платеж в размере 300 евро за ребенка.

Кроме того, около 50 млрд евро из общего стимулирующего фонда будут направлены на инвестиции в ориентированные на будущее технологии, такие как чистый транспорт и транспортные средства с низким уровнем выбросов.

Автомобильная промышленность Германии также получит поддержку - правительство намерено увеличить премию за покупку экологически чистых электромобилей до 6000 евро с 3000 в течение следующего года и дополнительно вложить 2,5 млрд евро в инфраструктуру зарядных станций и аккумуляторных технологий.

Многомиллиардные инвестиции предусмотрены в железнодорожную компанию Deutsche Bahn и общественный транспорт.

Напомним, что экономика ФРГ не ощущала такого кризиса более 10 лет. Еще более существенное падение ВВП в стране предотвратили инвестиции в строительный сектор.

Также сообщалось, что Германия решила выкупить 20% акций авиакомпании Lufthansa. Покупка произойдет в рамках пакета помощи авиаперевозчику, который предусматривает меры стабилизации и кредиты на сумму до 9 млрд евро.

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