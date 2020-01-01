В Армении не справляются с наплывом больных COVID-19

В стране есть около 30 тысяч бессимптомных больных, которые не знают, что заражены, отметил премьер-министр Никол Пашинян.

В Армении за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболели 697 человек. Медслужбы уже не в состоянии своевременно госпитализировать всех, кто нуждается в интенсивной терапии. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook в четверг, 4 июня.

"У нас плохие новости. За день выявлено 697 новых случаев. Скончались шесть человек от коронавируса и еще девять пациентов с коронавирусом, но смерть наступила по иной причине", – сказал Пашинян.

По его словам, 75% переносят болезнь бессимптомно, однако остальным 25% нужна госпитализация и интенсивная терапия, медики в этих условиях работают на пределе возможностей.

"Сейчас уже создалась ситуация, когда медслужбы не в состоянии своевременно осуществлять госпитализацию. Я также думаю, что в стране есть около 30 тысяч бессимптомных больных, которые не знают, что заражены, – отметил Пашинян.

Накануне глава армянского правительства заявил в соцсети, что "провел очень жесткий разговор и с главой полиции, и СНБ (Служба национальной безопасности – ред.) из-за неверного представления масштаба проблемы и ситуации" с коронавирусом.

Со вторника Пашинян публикует в соцсет фото и видео нарушений ограничений в Армении в рамках режима ЧП по коронавирусу. "То, что я увидел благодаря вам, это просто катастрофа", – сказал Пашинян.

"В больницах мест практически нет, скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%", – заявил тогда премьер-министр Армении.

Вместе с тем единый информационный центр Армении сообщает, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 11 221. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 244 человек. Выздоровели после 3 468 человек (+14 за сутки).

Напомним, 1 июня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом. Он считает, что был инфицирован во время рабочего совещания.