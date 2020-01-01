В Польше стартовали масштабные учения с участием войск США

В маневрах Defender Europe 20 на Дравском полигоне примут участие около 6 тысяч солдат и около 2000 единиц техники.

В Польше начались отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 20, в которых участвуют тысячи американских военных. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.

"Эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило свое боевой готовности" – заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения на Дравском полигоне на северо-западе страны.

Он поблагодарил командование американских войск за то, что они "присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир".

В Defender Europe 20 на Дравском полигоне примут участие около 6 тысяч солдат (в том числе 2 тысячи из Польши), 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация – всего около 2000 единиц техники.

Основой польского контингента станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка. От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск.

С американской стороны в маневрах принимают участие около 4 тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.

Участникам мероприятия предстоит проверить "возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также планируется отработать "основной тактический эпизод – форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".

Основной целью учений заявлено "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку".

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Напомним, маневры Defender Europe 20 должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск США. Планировалось, что из-за океана прибудут 20 тысяч солдат, к ним присоединятся 9 тысяч военных, уже дислоцированных в Европе.

Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.

Но в марте США прекратили переброску своих войск на маневры Defender и отменили четверо смежных учений в Европе из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса.

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