В Йемене расстреляли внештатного журналиста Ruptly

Мужчину убили неизвестные возле его дома. Он иногда снимал сюжеты для Ruptly, а также сотрудничал с другими агентствами.

В Сане, столице Йемена, убили стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити. Об этом сообщает RT в Telegram в четверг, 4 июня.

Внештатного журналиста Ruptly убили около его дома.

"Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства. У Набиля остались трое детей и беременная жена", - добавляют в RT.

Напомним, что ранее в Кабуле журналисты подорвались на мине. Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV. Еще четыре человека пострадали.

Также сообщалось, что на Киевщине журналисту в окно дома бросили бутылку с бензином. По словам журналиста, ему также звонили и говорили "прекратить заниматься тем, чем занимаешься, потому в следующий раз будет "зажигательно".

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