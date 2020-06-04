В США генпрокурор заявил о влиянии радикальных групп на протесты

Мирные демонстрации превратились в массовые беспорядки, утверждает Уильям Барр, добавляя, что экстремисты хотят развязать гражданскую войну.

В США генпрокурор Уильям Барр заявил о наличии доказательств причастности экстремистских группировок к ожесточению протестов в стране. Об этом сообщает New York Post в пятницу, 5 июня.

Барр указал, в частности, на экстремистскую группу Антифа, которая во время протестов, возникших после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, якобы "преследовала свою собственную насильственную цель".

Генпрокурор также упомянул новое антиправительственное движение Boogaloo, которое стремится к вооруженному восстанию против существующего строя.

"У нас есть доказательные факты того, что Антифа и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических взглядов были втянуты в эти беспорядки... Есть группы, у которых нет конкретной идеологии, кроме анархии. Некоторые группы хотят развязать гражданскую войну - среди таких движение Boogaloo... Так что мы имеем дело со многими различными экстремистскими организациями", - сказал Барр.

В связи с беспорядками арестованы более 50 человек, которые сотрудничали с радикальными группами. Генпрокурор Барр также призвал губернаторов штатов и других представителей местного самоуправления сотрудничать с полицией и Нацгвардией.

"Мы создали уже 200 совместных групп по борьбе с терроризмом по всей стране, чтобы помочь правоохранительным органам обнаружить и обвинить агитаторов, которые сеют насилие в мирные протесты на национальном уровне", - резюмировал Барр.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке копы получили огнестрельные и ножевые ранения. Два стража порядка получили огнестрельные ранения, один - ножевые. В целом протесты прошли мирно.

Также сообщалось, что петиция за наказание копов, убивших Джорджа Флойда, набрала рекордное число голосов. Петиция набрала за неделю более 15 миллионов подписей.

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