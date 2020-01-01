В Вене 50 тысяч человек протестовали в поддержку акций BLM в США

В австрийской столице прошла демонстрация в поддержку протестов против полицейского насилия в отношении темнокожих людей в США.

В Вене на акцию против полицейского насилия вышли до 50 тысяч человек

В Вене на акцию солидарности с протестами Black Lives Matter в США вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщает Kurier в пятницу, 5 июня.

Полиция сообщает, что на демонстрацию пришли около 50 000 человек, которые выступали против расизма и полицейского насилия. После начала акции в 17.00 к протестующим каждые десять минут приобщались еще 5000 участников.

Отмечается, что еще до начала демонстрации несколько сотен человек собрались на площади прав человека в Музейном районе, чтобы выразить солидарность с протестами против расистского полицейского насилия в США.

Люди в масках из-за эпидемии коронавируса пронесли в руках плакаты с надписями в поддержку темнокожих, против расизма, полицейского насилия в США. При этом акция была мирной.

В свою очередь полиция в знак солидарности транслировала на информационном табло служебных машин надпись Black Lives Matter.

Напомним, что ранее в США попрощались с погибшим Джорджем Флойдом, мэр плакал у гроба. Минута молчания длилась восемь минут и 46 секунд, именно столько времени во время задержания продержал колено на шее Флойда полицейский.

Также сообщалось, что петиция за наказание копов, убивших Джорджа Флойда, набрала рекордное число голосов. Петиция набрала за неделю более 15 миллионов подписей.

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