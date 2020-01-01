Греция откроет границы для украинцев в июле

Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля.

Работы по дезинфекции на одном из пляжей в Афинах

Украина и Греция готовы возобновить сообщение с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации. Об этом шла речь в телефонном разговоре между главами МИД двух стран, который состоялся в пятницу, 5 июня.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", – говорится в сообщении МИД Украины.

Также указано, что Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Украинский министр принял приглашение.

Ранее стало известно, что с 15 июня возобновится авиасообщение между Турцией и Украиной. А с 1 июля начнутся регулярные пассажирские перевозки между двумя странами.

В Турции заверили, что создадут все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

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