Трамп признался, кто спас нефтедобычу США от катастрофы

Без договоренностей Москвы и Эр-Рияда уровень цен продолжал бы оставаться убыточным для американских добытчиков нефти.

Решение властей Саудовской Аравии и Российской Федерации снизить объемы нефтедобычи позволило удержать мировые цены на нефть от дальнейшего обвала и тем самым спасло нефтяную промышленность США от банкротства. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

"В короткий период времени мы спасли эту индустрию. И вы знаете, кто нам помог в этом - Саудовская Аравия и Россия", - сказал он.

По словам Трампа, более значение для стабилизации мировых цен на нефть также имело решение Мексики присоединиться к договоренностям об ограничении добычи. "Затем Мексика сделала то, что должна была и я благодарю президента Мексики за это", - отметил он.

Еще некоторое время назад в нефтяной промышленности США творилась катастрофа, подчеркнул Трамп.

Как сообщалось ранее, с середины марта добыча нефти у американских компаний упала на 14,5% , или 1,9 млн баррелей в сутки. Хранилища нефти в США по состоянию на 22 мая заполнены на 62%.

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