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Трамп признался, кто спас нефтедобычу США от катастрофы

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Без договоренностей Москвы и Эр-Рияда уровень цен продолжал бы оставаться убыточным для американских добытчиков нефти.
Также Трамп поблагодарил президента Мексики за снижение нефтедобычи
Также Трамп поблагодарил президента Мексики за снижение нефтедобычи
 
Решение властей Саудовской Аравии и Российской Федерации снизить объемы нефтедобычи позволило удержать мировые цены на нефть от дальнейшего обвала и тем самым спасло нефтяную промышленность США от банкротства. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
 
 
"В короткий период времени мы спасли эту индустрию. И вы знаете, кто нам помог в этом - Саудовская Аравия и Россия", - сказал он. 
 
По словам Трампа, более значение для стабилизации мировых цен на нефть также имело решение Мексики присоединиться к договоренностям об ограничении добычи. "Затем Мексика сделала то, что должна была и я благодарю президента Мексики за это", - отметил он.
 
Еще некоторое время назад в нефтяной промышленности США творилась катастрофа, подчеркнул Трамп.
 
Как сообщалось ранее, с середины марта добыча нефти у американских компаний упала на 14,5%, или 1,9 млн баррелей в сутки. Хранилища нефти в США по состоянию на 22 мая заполнены на 62%. 

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Теги: нефть, США, Трамп, Дональд Трамп, цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

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