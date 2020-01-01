В США безработица неожиданно пошла на спад

В США в мае появилось более трех миллионов вакансий в частном секторе, в то время как в государственном статистика ухудшилась.

В США в прошлом месце безработица упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле, а число рабочих мест выросло на 2,509 млн. Об этом сообщило Министерство труда, пишет Интерфакс.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста безработицы до 19,8% и сокращения количества рабочих мест на 8 млн. Аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

Повторный анализ данных показал, что в апреле число рабочих мест в США упало на 20,687 млн, а не на 20,5 млн, как было объявлено ранее. Это был самый значительный спад за время ведения расчетов.

Аналогичный показатель за март также был пересмотрен в сторону ухудшения, в результате чего сокращение числа рабочих мест в марте-апреле оказалось в совокупности на 642 тыс. больше, чем сообщалось прежде, и составляло 22,1 млн.

Эксперты говорят, что в мае начало возобновлятся функционирование предприятий после двух месяцев простоя, и несколько миллионов человек вернулись к работе.

Многие показатели последних дней указывают на начало восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Количество рабочих мест в частном секторе выросло в мае на 3,094 млн, в то время как в государственном - уменьшилось на 585 тыс. Промышленные предприятия увеличили число сотрудников на 225 тыс.человек.

Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость исключительно по причинам экономического характера (индикатор U6), в минувшем месяце снизился до 21,2% по сравнению с 22,8% в апреле. При этом в конце 2019 года данный показатель опускался до рекордного минимума в 6,7%.

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