Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп выводит часть военных США из Германии - СМИ

Комментариев: 0
Американский лидер распорядился сократить количество войск в ФРГ. До сентября из страны уедут 9,5 тысячи солдат и офицеров.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американских военнослужащих в Германии. Об этом 5 июня сообщило в агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.
 
Как информировал высокопоставленный чиновник США, к сентябрю из ФРГ выведут 9,5 тысячи американских солдат и офицеров.
 
В настоящее время в Германии размещены около 34,5 тысячи американских военнослужащих.
 
Часть выводимых войск перебазируют в Польшу и другие страны, часть вернется в Штаты, уточнил собеседник агентства. 
 
По данным источников Reuters, соответствующее распоряжение недавно подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
 
Также подчеркивается, что решение не связано с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель участвовать в саммите G7, который планировался на конец июня в Вашингтоне.

При этом вывод войск пройдет на фоне напряженности между странами, вызванного низкими военными расходами Германии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Пентагон, Германия, военные, войска, ФРГ, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь