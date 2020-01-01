Трамп выводит часть военных США из Германии - СМИ

Американский лидер распорядился сократить количество войск в ФРГ. До сентября из страны уедут 9,5 тысячи солдат и офицеров.

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американских военнослужащих в Германии. Об этом 5 июня сообщило в агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

Как информировал высокопоставленный чиновник США, к сентябрю из ФРГ выведут 9,5 тысячи американских солдат и офицеров.

В настоящее время в Германии размещены около 34,5 тысячи американских военнослужащих.

Часть выводимых войск перебазируют в Польшу и другие страны, часть вернется в Штаты, уточнил собеседник агентства.

По данным источников Reuters, соответствующее распоряжение недавно подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Также подчеркивается, что решение не связано с отказом канцлера ФРГ Ангелы Меркель участвовать в саммите G7, который планировался на конец июня в Вашингтоне.

При этом вывод войск пройдет на фоне напряженности между странами, вызванного низкими военными расходами Германии.

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