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Трюдо принял участие в антирасистском марше

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Глава канадского правительства вместе с участниками акции преклонил колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал участником акции протеста
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал участником акции протеста
twitter.com/macarthur54
 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств, который проходил в Оттаве 5 июня  
 
Участники мирной акции собрались на лужайке перед комплексом зданий национального парламента, а также на проходящей рядом дороге, ведущей к посольству США.
 
Когда они преклонили колено в память о Джордже Флойде, Трюдо также к ним присоединился.
 
По данным местных СМИ, в марше участвуют несколько тысяч человек. Усиленные наряды полиции обеспечивают порядок. 
 
Отмечается, что аналогичная акция состоялась и в Торонто.
 
 
Ранее Трюдо, комментируя протесты в США на фоне гибели Флойда, заявил, что и в Канаде есть расизм и дискриминация меньшинств.
 
 
Напомним, Флойд скончался в американском Миннеаполисе после применения правоохранителями удушающего приема. Четрыех полицейских, причастных к инциденту, уволили и обвинили в убийстве и пособничестве к убийству.

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Теги: Канада, видео, фото, расизм, марш, полиция, акция, дискриминация, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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