Трюдо принял участие в антирасистском марше
Глава канадского правительства вместе с участниками акции преклонил колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств, который проходил в Оттаве 5 июня
Участники мирной акции собрались на лужайке перед комплексом зданий национального парламента, а также на проходящей рядом дороге, ведущей к посольству США.
Когда они преклонили колено в память о Джордже Флойде, Трюдо также к ним присоединился.
По данным местных СМИ, в марше участвуют несколько тысяч человек. Усиленные наряды полиции обеспечивают порядок.
Отмечается, что аналогичная акция состоялась и в Торонто.
Prime Minister Justin Trudeau took a knee while attending a demonstration on Parliament Hill that was organized to protest racial injustice and police brutality.— CTV News (@CTVNews) June 5, 2020
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Cмотрите фотогалерею: Трюдо принял участие в антирасистском марше
Ранее Трюдо, комментируя протесты в США на фоне гибели Флойда, заявил, что и в Канаде есть расизм и дискриминация меньшинств.
Напомним, Флойд скончался в американском Миннеаполисе после применения правоохранителями удушающего приема. Четрыех полицейских, причастных к инциденту, уволили и обвинили в убийстве и пособничестве к убийству.
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