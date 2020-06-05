Глава канадского правительства вместе с участниками акции преклонил колено в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств, который проходил в Оттаве 5 июня

Участники мирной акции собрались на лужайке перед комплексом зданий национального парламента, а также на проходящей рядом дороге, ведущей к посольству США.

Когда они преклонили колено в память о Джордже Флойде, Трюдо также к ним присоединился.

По данным местных СМИ, в марше участвуют несколько тысяч человек. Усиленные наряды полиции обеспечивают порядок.

Отмечается, что аналогичная акция состоялась и в Торонто.

Prime Minister Justin Trudeau took a knee while attending a demonstration on Parliament Hill that was organized to protest racial injustice and police brutality.



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Cмотрите фотогалерею: Трюдо принял участие в антирасистском марше

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