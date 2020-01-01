Мадагаскарский министр предложил закупить леденцы для детей на $2 млн
Министра образования Мадагаскара Ридзасоа Андриаманана отправили в отставку за предложение закупить для школьников леденцы на палочке на общую сумму более двух миллионов долларов. Об этом 5 июня сообщила служба BBC News.
По замыслу чиновника, этими конфетами дети должны были заедать горечь от травяного настоя с полынью Covid-Organics, которым их предполагали лечить от коронавируса. Он подсчитал, что каждому школьнику необходимо по три леденца.
При этом настой в стране еще не тестировали, а ВОЗ подчеркнула, что нет доказательств его эффективности.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина не одобрил план министра и уволил его.
Отметим, глава государства поддерживает использование Covid-Organics. Он уверен, что ВОЗ не верит в лекарство из предубеждений.
В стране официально подтверждены 975 случаев заражения коронавирусом, семь заболевших умерли.
Ранее сообщалось, что несколько государств Западной Африки заказали на Мадагаскаре лекарство от коронавируса из полыни.
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