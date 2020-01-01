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Мадагаскарский министр предложил закупить леденцы для детей на $2 млн

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Конфеты нужны были для того, чтобы заедать горечь полынного настоя от CОVID-19. Инициатива чиновника не понравилась президенту страны и он его уволил.
На Мадагаскаре хотели закупить леденцы на два миллиона долларов
На Мадагаскаре хотели закупить леденцы на два миллиона долларов
pixabay.com

Министра образования Мадагаскара Ридзасоа Андриаманана отправили в отставку за предложение закупить для школьников леденцы на палочке на общую сумму более двух миллионов долларов. Об этом 5 июня сообщила служба BBC News.

По замыслу чиновника, этими конфетами дети должны были заедать горечь от травяного настоя с полынью Covid-Organics, которым их предполагали лечить от коронавируса. Он подсчитал, что каждому школьнику необходимо по три леденца.

При этом настой в стране еще не тестировали, а ВОЗ подчеркнула, что нет доказательств его эффективности.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина не одобрил план министра и уволил его.

Отметим, глава государства поддерживает использование Covid-Organics. Он уверен, что ВОЗ не верит в лекарство из предубеждений.

В стране официально подтверждены 975 случаев заражения коронавирусом, семь заболевших умерли.

Ранее сообщалось, что несколько государств Западной Африки заказали на Мадагаскаре лекарство от коронавируса из полыни.

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Теги: леденцы, лекарство, Мадагаскар, отставка, конфеты, министр, увольнение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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