Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Японские инженеры разработали маску для бассейна

Комментариев: 2
Антикоронавирусная маска для бассейна плотно прилегает к лицу и не спадает во время пребывания в бассейне.
Маску предлагают носить для занятий в бассейне
Маску предлагают носить для занятий в бассейне
Асахи

Японская компания Konami Sports начала выпуск масок для защиты от коронавируса в бассейне. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщила газета Асахи.

Использовать маски планируется в школах для плавания, где тренерам приходится громко давать объяснения ученикам и поправлять малышей в воде. 

Комплект из десяти штук оценили в 29 тысяч иен, или 260 долларов.

Японские власти начали открывать бассейны с 1 июня.

По последним данным, в Японии 17 тысяч зараженных коронавирусом. Погибли - 915 человек, а 14,9 тысяч - вылечились.

Ранее спортивный бренд Reebok создал три прототипа масок, которые не только защищают от опасных частиц в атмосфере, но и уведомляют владельцев об уровне кислорода и других жизненно важных показателях. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, гигиена, инновации, бассейн, маски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
БРОКЕР_666    07.06.2020, 07:25
Оценка:  0
БРОКЕР_666
она ж виликоновая - дышать будут ж0пой?
БРОКЕР_666    07.06.2020, 07:29
Оценка:  0
БРОКЕР_666
...силиконовая
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь