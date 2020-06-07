Японские инженеры разработали маску для бассейна

Антикоронавирусная маска для бассейна плотно прилегает к лицу и не спадает во время пребывания в бассейне.

Маску предлагают носить для занятий в бассейне Асахи

Японская компания Konami Sports начала выпуск масок для защиты от коронавируса в бассейне. Об этом, в субботу, 6 июня, сообщила газета Асахи.

Использовать маски планируется в школах для плавания, где тренерам приходится громко давать объяснения ученикам и поправлять малышей в воде.

Комплект из десяти штук оценили в 29 тысяч иен, или 260 долларов.

Японские власти начали открывать бассейны с 1 июня.

По последним данным, в Японии 17 тысяч зараженных коронавирусом. Погибли - 915 человек, а 14,9 тысяч - вылечились.

Ранее спортивный бренд Reebok создал три прототипа масок, которые не только защищают от опасных частиц в атмосфере, но и уведомляют владельцев об уровне кислорода и других жизненно важных показателях.

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