Армения объявила о критическом уровне коронавируса

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране даже рассматривали возможность объявления локдауна.

В Армении сложилась критическая ситуация с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас более 200 больных, ожидающих очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медицинской помощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациенты были в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян.

По его словам, власти рассматривали возможность объявления локдауна, но все же было решено, что он не даст желаемого результата. И не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми для Армении, но и потому что карантин "не будет соблюдаться на должном уровне".

Отметим, что в Армении за минувшие сутки обнаружили 547 новых случаев коронавируса, общее число COVID в стране достигло 12 547.

Ежедневный рост количества заражений в более чем 500 человек фиксируется в Армении пятый день подряд.

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