Пожар в Нотр-Даме: строители начали демонтаж оплавленных лесов

Строительные леса весят около двухсот тонн. Они были установлены еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.

В Париже строители начали демонтировать строительные леса возле шпиля Нотр-Дама. Об этом сообщает газета Le Monde в понедельник, 8 июня.

Леса сильно оплавились и деформировались при пожаре в прошлом году. Металлические конструкции весят около 200 тонн, они были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ еще до пожара.

Теперь для их демонтажа рабочим придется провести довольно сложные манипуляции, а затем - спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов, отмечает издание. Ожидается, что работы продлятся все лето.

Напомним, что ранее в Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама. Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.

Также сообщалось, что площадь перед Нотр-Дамом впервые открыли через год после пожара. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet