Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Нотр-Даме: строители начали демонтаж оплавленных лесов

Комментариев: 0
Строительные леса весят около двухсот тонн. Они были установлены еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.
Строители начали демонтаж двухсоттонных лесов в Нотр-Даме
Строители начали демонтаж двухсоттонных лесов в Нотр-Даме

В Париже строители начали демонтировать строительные леса возле шпиля Нотр-Дама. Об этом сообщает газета Le Monde в понедельник, 8 июня.

Леса сильно оплавились и деформировались при пожаре в прошлом году. Металлические конструкции весят около 200 тонн, они были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ еще до пожара.

Теперь для их демонтажа рабочим придется провести довольно сложные манипуляции, а затем - спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов, отмечает издание. Ожидается, что работы продлятся все лето.

Напомним, что ранее в Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама. Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.

Также сообщалось, что площадь перед Нотр-Дамом впервые открыли через год после пожара. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пожар, Собор, реставрация, Нотр-Дам, Собор парижской Богоматери
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь