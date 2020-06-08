ВБ прогнозирует самую глубокую рецессию за последние 75 лет

При наиболее оптимистичном сценарии, по которому ограничения будут сняты в ближайшем времени, спад мировой экономики составит 4% - вдвое больше, чем во время финансового кризиса в 2009 году.

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году - самую тяжелую со времен Второй мировой войны рецессию. Согласно прогнозам Банка, падение мировой экономики может составить 5,2%. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает в своем отчете Всемирный банк.

В пресс-релизе говорится, что пандемия коронавируса и ограничительные меры для ее сдерживания оказали "резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию".

"В этом году мировую экономику ждет падение на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", - говорится в документе.

По мнению экспертов, снижение доходов на душу населения "приведет миллионы людей к крайней бедности". Тяжелее придется странам, которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Всемирный банк рассматривает два вида сценария развития дальнейших событий. Так, при пессимистическом сценарии, мировую экономику может ожидать падение на целых 8%. При наиболее благоприятных условиях экономика упадет на 5%.

"Восстановление при этом в 2021 году будет слабым - чуть более чем на 1%", - прогнозируют эксперты.

При этом, экономике США предрекают сокращение на 6,1% в этом году. Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%. А экономика Японии может сократиться на 6,1%.

Руководство банка призывает мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".

Ранее Нацбанк ввел ряд новых мер по поддержке банковского сектора в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в Минфине считают, что Украина преодолела кризис. В Минфине не планируют вносить дополнительные изменения в государственный бюджет в случае новых волн коронавируса.

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