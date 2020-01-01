В Италии подтопления из-за непогоды, рухнул мост

В результате ливневых дождей пострадали центральные коммуны Кастельнуово-Парана и Сан-Джорджо-а-Лири.

В центральном итальянском регионе Лацио из-за непогоды произошли масштабные подтопления. Также обрушился один мост, сообщила накануне газета Сorriere della Sera.

Так, в результате сильных ливней в коммуне Кастельнуово-Парана произошли подтопления дворов и дорог. Многие автомобили оказались частично затопленными.

В коммуне Сан-Джорджо-а-Лири обрушился мост через местную реку. В некоторых местах проезд через мосты стал опасным из-за высокого уровня воды.

Напомним, на прошлой неделе аномальный прилив затопил итальянскую Венецию. Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для июня в истории. Причиной этого явления стал сильный шторм в Атлантике.

В России рухнул железнодорожный мост

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet