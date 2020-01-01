В Бельгии демонтировали памятник королю из-за протестов

При Леопольде II произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 год.

Власти бельгийского города Антверпен демонтировали памятник королю Леопольду II в целях борьбы с расизмом. Об этом сообщает The Brussels Times во вторник, 9 июня.

Издание отмечается, что на прошлой неделе статую разрисовали и подожгли активисты движения Black lives matter. Также они требовали демонтировать памятник королю бельгийцев.

Планируется, что теперь статую передадут в парк-музей Мидделхейм, где ее отреставрируют и выставят в местной экспозиции.

Как известно, при Леопольде II произошел колониальный захват Бельгией бассейна реки Конго в период с 1885 по 1908 год. Этот процесс сопровождался жестокими репрессиями против местного населения.

Ранее во вторник сообщалось, что в американском городе Хьюстон в Техасе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом, который скончался в результате удушения со стороны полицейского.

Напомним, что в Конгресс США внесли законопроект об ограничении полномочий полиции. Проект закона предполагает запрет на применение удушающий приемов, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков и запрещает полиции иметь оружие, предназначенное для военных действий.

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