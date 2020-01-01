Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС продлевает крымские санкции против России

Комментариев: 0
Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.
Решение предстоит окончательно утвердить в Совете ЕС
Решение предстоит окончательно утвердить в Совете ЕС
Getty Images
 
Европейский Союз еще на один год продлил санкции против Российской Федерации, введенные после аннексии Крыма. Такое решение принято в среду, 10 июня, на заседании комитета послов стран-членов ЕС, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в соцсети.
 
 
"Крымский пакет будет продлен еще на год", - отметил он. По словам дипломата, представители России пытались использовать COVID-19 для отмены введенных против нее санкций.
 
Теперь решение комитета послов стран ЕС должно быть окончательно утверждено Советом ЕС и обнародовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.
 
Как сообщалось ранее, послы стран Евросоюза планировали одобрить продление санкций против России из-за аннексии Крыма еще на год. Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Украина-ЕС, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь