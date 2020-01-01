Экс-капитан сборной Казахстана по хоккею стал мэром города в США

Бывший игрок Барыса Брэндон Боченски стал новым мэром американского города. Он отметил, что теперь горожан ждут перемены к лучшему.

Бывший капитан сборной Казахстана и астанинского клуба Барыса Брэндон Боченски выиграл выборы на пост мэра американского города Гранд-Форкс в штате Северная Дакота. За него проголосовало почти половина пришедших на выборы, пишет Grand Forks Herald.

38-летний Боченски получил 49,62 процента голосов. За нынешнего главу города Майка Брауна отдали голоса 31,81 процента. Отметим, что Браун занимал пост мэра последние 20 лет.

Новоизбранный градоначальник заявил, что первым дело займется борьбой с коронавирусом и его экономическими последствиями.

"Когда упорно работаешь в течение пяти месяцев, нужно радоваться такому результату. Я просто думаю, что город был готов к переменам… Это перемены к лучшему", - подчеркнул экс-спортсмен.

Боченски родился в США. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов. С 2010 года он играл в казахстанском клубе Барыса. В 2014 году стал гражданином Казахстана и выступал за сборную страны в чемпионате мира-2016.

Свою карьеру хоккеист завершил три года назад.

Напомним, что мэром города в США стал семимесячный младенец.

Ранее сообщалось, что в США жену мэра арестовали в баре во время карантина.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet