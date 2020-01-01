По делу МН17 уточнено обвинение фигурантам

Суд решил отложить слушания до 22 июня, проведя всего три заседания. К тому времени защита должна подготовить требования по расследованию.

Нидерландский суд отложил слушания по делу о сбитом над Донбассом Boeing в 2014 году на 22 июня.

"Чтобы дать сторонам время подготовиться, слушания отложены до 22 июня", - сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

К этому времени суд хочет услышать требования защиты о дополнительных расследованиях.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на сегодняшнем заседании прокурор Тэйс Бергер заявил, что фигуранты дела Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК Бук, из которого был сбит рейс МН17.

"Согласно обвинениям, они совместно запросили систему Бук, получили ее у Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали Бук как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - констатировал он.

Бергер напомнил, что прослушанные телефонные разговоры "показывают, насколько им нужен Бук. "Они направили Бук на место стрельбы, после катастрофы они обсуждали, сделал ли "их" Бук свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз Бука в Российскую Федерацию", - подчеркнул прокурор.

При этом он отметил, что в обвинении не указывается, что подозреваемые "сами нажали кнопку, указали на цель или приказали команде системы Бук стрелять". "Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Таким образом, не требуется никаких доказательств о точном ходе событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", - уверено обвинение.

Бергер особо указал на тот факт, что в случае ошибки, что ракета, поразившая MH17, возможно, предназначалась для военного самолета, ничего не меняет.

Также прокурор заявил, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал Бук, видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты. Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз.

"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - сообщил прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты Бук выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - отметил Бергер.

Следственный судья считает, что показания X48 "надежны". Но прокуратура хотела бы еще раз допросить свидетеля, чтобы прояснить ряд нюансов в показаниях, полученных еще в 2016 году.

Напомним, второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и должен продолжатся до 3 июля.

На сегодняшнем заседании прокуроры рассказали о свидетелях дела, а также определили обвинямых и оружие, из которого сбили самолет.

Накануне прокуратура не приняла версию РФ о месте запуска ракеты. Также стало известно, что в телах экипажа нашли обломки ракеты Бук.

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