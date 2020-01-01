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Бельгийский принц заплатит штраф за нарушение карантина в Испании

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У представителя бельгийской королевской семьи есть 15 дней на оплату штрафа. На данный момент принц помещен на карантин в Испании.
Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании
Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Власти испанской Андалусии оштрафовали бельгийского принца Иоахима на 10 тысяч 400 евро за нарушение карантинного режима, введенного в Испании из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Испании.

Сообщается, что племянник бельгийского короля Филиппа и сын принцессы Астрид принц Иоахим 24 мая приехал в Мадрид и в тот же день выехал на поезде в Кордову, где посетил две вечеринки. На следующий день Иоахим почувствовал симптомы коронавируса, а 28 мая получил положительный тест на COVID-19.

В то же время, подчеркивается, что племянник бельгийского короля Филиппа прибыл в Андалусию для прохождения учебной стажировки и должен был соблюдать двухнедельный карантин.

Представительство правительства Испании в Кордове заявило, что у принца есть две недели, чтобы заплатить штраф добровольно. В этом случае с него возьмут лишь 50% суммы штрафа. В противном случае, если вина принца будет доказана, то будет применена дальнейшая процедура привлечения к ответственности и штраф придется выплачивать в полном объеме.

В настоящее время Иоахим находится на карантине в Испании, как и остальные участники вечеринок, на которых успел побывать принц. 

Напомним, Бельгийский принц Иоахим по время карантинных ограничений  в связи с пандемией коронавируса посетил Испанию и заразился там COVID-19.

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Теги: Испания, Бельгия, штраф, принц, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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