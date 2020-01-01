В США освободили под залог экс-офицера причастного к гибели Флойда

Ему инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству.

Один из четырех бывших сотрудников полиции Миннеаполиса, причастных к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, Томас Лейн был освобожден из тюрьмы под залог. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает газета Star Tribune.

Лейна обвиняют в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Суд установил для Лейна залог в размере 750 тысяч долларов.

Представитель защиты экс-офицера Эрл Грей заявил, что дело против Лейна "слабое", поскольку тот обратился к Шовину с предложением отпустить Флойда, а затем оказывал ему первую медицинскую помощь.

"Лейн откачивал этого парня, пытаясь оживить. Где тут пособничество?" - цитирует издание Грея.

Также, адвокат Лейна Эрл Грей заявил, что его клиент на момент задержания Флойда работал в полиции всего четыре дня.

Его коллегу Дерека Шовина 29 мая обвинили в убийстве по неосторожности, а 3 июня еще троих - Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог в отношении всех задержанных в размере одного миллиона долларов.

Ранее СМИ сообщили, что у погибшего во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда и подозреваемого в его убийстве полицейского Дерека Шовина ранее были конфликты в ночном клубе, в котором оба работали охранниками.

Напомним, Флойд умер после грубого задержания полицией. Реакцией на действия правоохранителей в отношении темнокожего стала волна протестов в США и многих странах мира.

В ряде американских городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet