В США число зараженных коронавирусом превысило два миллиона

За минувшие сутки в США выявили почти 21 тысячу новых случаев заражения. Скончались 982 американца.

В США продолжает расти число погибших от коронавируса

С начала пандемии в США число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 2 млн человек. Об этом сообщает статистический портал Worldometer.

Так, только за минувшие сутки в США выявили 20 852 новых случаев заражения. Умерли 982 человека. Общее число жертв пандемии в стране достигло 115 130. Еще 16 952 человек находятся в критическом состоянии.

При этом за сутки вылечились 19 632 американцев. Всего с коронавирусом в стране справились 808494 человека.

Общее количество активных случаев коронавируса в США сейчас составляет 1 142 777.

Ранее в США заявили, что карантинные ограничения в стране предотвратили 60 млн заражений COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорния-Беркли.

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