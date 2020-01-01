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США увеличат военную помощь Украине до $250 млн

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Статус ключевого партнера США в противостоянии с Россией является основным аргументом для американских чиновников.
В Пентагоне обнародовали планы по расширению военной поддержки
В Пентагоне обнародовали планы по расширению военной поддержки
Министерство обороны США в 2020 году предоставит властям Украины $250 млн в рамках программы военной помощи. Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в четверг, 11 июня.
 
Деньги будут выделены на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение украинских военных. При этом Украина указывается как ключевой партнер США на переднем крае стратегической конкуренции с Россией.
 
Напомним, ранее министерство обороны США уведомило Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн.
 
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины в 2019 году получили военную технику от США и стран Евросоюза на общую сумму около 143 млн. В эту сумму вошли поставки от США бронеавтомобилей типа HMMWV и катеров типа Island.

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Теги: армия и вооружение, США, Украина-США, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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