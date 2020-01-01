США отменили часть пошлин на китайские товары

Исключения ввели на более, чем тридцать категорий товаров на общую сумму $300 млрд. Они будут действовать до осени.

В Вашингтоне отменили введенные недавно таможенные пошлины более чем на тридцать наименований из перечня импортируемой из Китая продукции. Речь идет об исключении на $300 млрд, сообщается в официальном уведомлении, размещенном в четверг, 11 июня в электронной базе Федерального реестра США - сборнике официальных документов американского правительства.

"Этот документ уведомляет о решении представителя США на торговых переговорах одобрить некоторые запросы на исключение. Представитель США на торговых переговорах будет продолжать периодически принимать решения по запросам", - отмечается в тексте.

Исключения, которые будут действовать до 1 сентября 2020 года, в частности, касаются таких товаров, как определенные виды печатных книг на китайском языке, перчатки, провода, рыболовные крючки, некоторые разновидности литий-ионных аккумуляторов. В целом в списке более тридцати категорий.

Напомним, в сентябре 2018 года США ввели пошлины на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. Вскоре американское правительство начало принимать заявки от компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений.

В 15 января 2020 года президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.

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