Госдолг США превысил рекордные $26 триллионов

За три года президентства Трампа госдолг США вырос на 2 триллиона долларов, а за время пандемии - еще на 4 триллиона.

Госдолг США впервые в истории превысила 26 триллионов долларов, сообщает в четверг, 11 июня CBS со ссылкой на данные Минфина страны.

"Государственный долг превысил $26 трлн. Он увеличился на $1 трлн с 5 мая. Составлял $24 трлн 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн", - говорится в сообщении.

Американский Минфин отмечает, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии коронавируса и связанными с ней отсрочками налоговых выплат.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, что призвано смягчить ущерб, нанесенный пандемией. Документ предусматривает, в частности, выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие ряду отраслей.

Согласно данным Бюро экономического анализа при американском Министерстве торговли, ВВП страны на конец прошлого года составлял $21,73 трлн.

По оценкам МВФ, в 2020 году госдолг США вырастет до 131,1% ВВП.

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