США продлили санкции против властей Беларуси
США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
В документе говорится, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.
К слову, сегодня Беларусь впервые получила нефть из США. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку.
А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске.
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