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В Норвегии судили экстремиста, который напал на мечеть и убил сестру

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Суд счел доказанным, что Филип Мансхаус напал на мечеть, чтобы убить как можно больше мусульман, а также застрелил сводную сестру из расистских побуждений.
Филип Мансхаус в суде
Филип Мансхаус в суде
 
Норвежский правый экстремист Филип Мансхаус приговорен к 21 году лишения свободы за нападение на мечеть и убийство своей сестры. Суд в городе Саннвике в четверг, 11 июня, счел доказанным, что 22-летний Мансхаус пытался "убить как можно больше мусульман" в мечети неподалеку от Осло. До этого он из расистских побуждений застрелил сводную сестру-китаянку.
 
Преступление было совершено 10 августа 2019 года.
 
Мансхаус, называющий себя неонацистом, напал на исламский центр Аль-Нур в городке Берум, расположенном в 20 километрах от норвежской столицы.
 
На нем были пуленепробиваемый жилет и шлем с видеокамерой, при себе он имел несколько единиц огнестрельного оружия.
 
В мечети Мансхаус открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 65-летний посетитель мечети, который смог обезвредить нападавшего.
 
Мансхаус застрелил сводную сестру
 
Позже полиция обнаружила в доме Мансхауса тело его 17-летней сводной сестры. У девушки - китайские корни, ее удочерила женщина, состоящая в гражданском браке с отцом преступника. Она была убита четырьмя выстрелами.
 
Филип Мансхаус может остаться за решеткой и после окончания срока заключения, сообщил судья при вынесении приговора.
 
Если эксперты придут к выводу, что он представляет опасность для общества, его оставят в превентивном заключении. В норвежском законодательстве нет пожизненного лишения свободы.
 
Напомним, 15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали.
 
Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: суд, тюрьма, Норвегия, нападение, экстремизм, мечеть
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Источник: korrespondent.net

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