Facebook позволяет Трампу публиковать ложь - Байден

Политик призвал администрацию соцсети пресечь публикацию заведомо ложных заявлений, в особенности перед выборами.

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден уверен, что администрация Facebook позволяет действующему американскому лидеру Дональду Трампу публиковать любую информацию, в том числе заведомо ложную. Об этом говорится в открытом письме Байдена руководству соцсети, которое было опубликовано 11 июня.

Байден подчеркнул, что ранее Facebook обещала принять меры для "предотвращения распространения дезинформации".

При этом, по его мнению, сотрудники соцсети не приняли "никаких действенных мер" и позволяют Трампу "говорить что угодно и платить, чтобы его нелепые заявления могли прочитать миллионы избирателей".

Бывший вице-президент считает, что за две недели до голосования всю политическую рекламу перед публикацией в Facebook должны проверять на достоверность.

Напомним, некоторые сотрудники Facebook раскритиковали руководство компании за отсутствие реакции на оскорбительные или неправдивые сообщения Трампа. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда.

Данная запись Трампа в Twitter была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. У аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний.

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