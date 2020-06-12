Возле побережья Туниса разбилось судно с мигрантами: 48 погибших

Всего на судне, направлявшемся в сторону Италии, было 53 человека. Поиск остальных тел продолжается.

Мигранты погибли при крушении судна в Тунисе Getty Images (архивное фото)

В результате крушения судна у побережья Туниса погибло 48 мигрантов. Об этом со ссылкой на Минобороны Туниса пишет Xinhua в пятницу, 12 июня.

"Утром подразделения береговой охраны Туниса смогли выявить 13 дополнительных тел, среди которых девять мужчин и четыре женщины. Таким образом общее количество погибших достигло 48-ми", - сказано в заявлении ведомства.

При этом всего на борту затонувшего у юго-восточного побережья Туниса судна находилось 53 мигранта из различных африканских стран.

"Поиск остальных мигрантов продолжается", - передает издание.

Данные предварительного расследования показывают, что судно отчалило вблизи города Сфакс в направлении побережья Италии, но затонуло неподалеку от островов Кернен.

"В прошлом году Тунис стал важным новым маршрутом мигрантов, пытающихся добраться до Европы, а Кернен известны тем, что служат одним из основных незаконных отправных пунктов", - добавляют в Xinhua.

Напомним, что ранее на Сицилии неизвестное судно высадило 400 беженцев. Кораблю удалось скрыться от вертолетов и кораблей береговой охраны. Они так и не нашли судно-нарушитель.

Также сообщалось, что в Африке сотни мигрантов штурмовали испанский анклав. Нелегальные мигранты при помощи крюков попытались преодолеть 6-метровый забор. Они бросали камни в пограничников, один правоохранитель был ранен.

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