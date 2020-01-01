СМИ: Берлин опасается санкций США по Nord Stream-2

Власти Германии опасаются влияния американских санкций против Северного потока-2, в случае их введения, на госслужбы страны и немецкие компании. Об этом в пятницу, 12 июня, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на документ Минэкономики страны.

Согласно ему, новые санкции США могут быть наложены на "все фирмы", которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или, например, дооснащения судов-трубоукладчиков. "То же касается оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что новые ограничения грозят "санкционировать административно-технические действия государственных служб в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода".

Возможные новые санкции США против газопровода прокомментировал глава Минэкономики Петер Альтмайер.

"Что касается США и темы Северного потока-2, я думаю, мало смысла спекулировать о возможных мерах. Правительство ФРГ уже давно придерживается мнения, что санкции с экстерриториальным воздействием расходятся с международным правом и что они не способствуют продвижению вперед международного сотрудничества", - сказал он.

Министерство опасается, что санкции впервые могут затронуть госслужбы Германии.

Напомним, 4 июня в Сенате США появился законопроект о расширении санкций против Северного потока-2. Ожидается, что санкции затронут компании, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, и предоставляют им портовые услуги.

Строительство газопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения американских санкций.