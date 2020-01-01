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Стало известно, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии

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Ученые опросили более чем 1000 людей из 35 стран мира и пришли к неожиданному заключению.
Туалетную бумагу массово скупали в разных странах
Туалетную бумагу массово скупали в разных странах

В начале пандемии коронавируса во многих странах мира был небывалый спрос на туалетную бумагу – видео и фото пустых полок с этим товаром разлетались по Сети. Ученые из Вестфальского университета имени Вильгельма с группой коллег составили психологический портрет скупщиков туалетной бумаги. Результаты исследований в пятницу, 12 июня опубликовал журнал PLOS One.

Так, психологи провели опрос среди более чем 1000 людей из 35 стран мира и составили портрет типичного "скупщика" туалетной бумаги в период пандемии.

Как выяснилось, активные покупатели туалетной бумаги оказались более эмоциональными и ответственными, чем остальные. Они также отнеслись к угрозе коронавируса со всей серьезностью. Такие граждане испытывают сильную привязанность к близким и стараются максимально их обезопасить.

Ученые объяснили спрос на туалетную бумагу

В апреле сообщалось, что американцы раскупили сотни миллионов рулонов туалетной бумаги.

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Теги: психология, ученые, туалетная бумага, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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