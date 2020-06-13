В Атланте уволили копа из-за смертельного инцидента с темнокожим

Второй сотрудник полиции, участвовавший в задержании Рейшарда Брукса, отстранен от оперативной работы.

В Атланте протестующие требуют арестовать полицейских за инцидент с Рейшардом Бруксом

Руководство полиции американского города Атланта уволило сотрудника, который в пятницу при задержании смертельно ранил темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса. Об этом сообщил телеканал CNN в субботу, 13 июня.

Указано, что эту информацию подтвердил официальный представитель управления полиции Карлос Кампос.

При этом второй правоохранитель, участвовавший в задержании Брукса, отстранен от оперативной работы.

Напомним, в субботу в Атланте вспыхнули протесты, вызванные смертью темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса после задержания полицией.

Вечером 12 июня правоохранители попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле в нетрезвом виде.

Афроамериканец оказал сопротивление и отнял у полицейских электрошокер. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в него несколько раз.

Брукс был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. На фоне инцидента начальник полиции города ушла в отставку.

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