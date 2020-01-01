Немцам придется заплатить за эвакуацию из-за коронавируса

Берлин организовал акцию по массовому вывозу немецких туристов, застрявших за границей. Оказалось, что эвакуированным придется за это заплатить.

Граждане Германии, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса COVID-19 и эвакуированные на родину министерством иностранных дел страны, скоро получат счета за оказанную услугу. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

"Участники этой программы в ближайшие дни и недели будут индивидуально проинформированы об их доле расходов", – говорится в сообщении.

Известно, что МИД Германии 17 марта начал беспрецедентную акцию по массовому возвращению на родину немецких туристов. За пять недель в Германию было вывезено 240 тысяч человек, в том числе 66 тысяч – на самолетах, арендованных МИД ФРГ. Последний такой самолет 24 апреля доставил домой 157 немцев из южноафриканского Кейптауна. После этого людей в Германию стали возвращать по одиночке или небольшими группами.

Теперь МИД ФРГ заявил, что на основании закона о консульских услугах люди, воспользовавшиеся эвакуацией, должны участвовать в ее финансировании.

"Для граждан будут установлены суммы платежей с учетом дальности маршрута, средних цен на билеты и стоимости программ по эвакуации граждан в других странах ЕС", – добавили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Ранее на этой неделе правительство Германии призвало граждан не ездить в 160 стран за пределами ЕС, среди которых и Украина. Такое предостережение будет действовать до 31 августа.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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