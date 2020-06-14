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В США выздоровевший от коронавируса пациент получил счет на $1,1 млн

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Майкл Флор боролся с COVID-19 рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла.
Медики аплодируют выздоровевшему Майклу Флору
Медики аплодируют выздоровевшему Майклу Флору
The Seattle Times

В США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило издание The Seattle Times.

Флор боролся с болезнью рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла. Его состояние было настолько критическим, что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы мужчина смог попрощаться с родными. У мужчины отказывало сердце, легкие и почки, однако он сумел выжить.

Теперь Майкл Флор получил счет, который больше напоминает книгу, потому что он занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.

Указано, что за время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Майклу Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней – еще в $2835 за каждые сутки.Еще примерно в $300 тысяч обошлись лекарства. Итоговая сумма за лечение составила $1 122 501,04.

При этом указано, что Майкл Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки. Такие данные озвучили в Минздраве.

При этом министр Максим Степанов заявлял, что государство оплатит лечение только тех пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

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Теги: вирусы, США, Больница, заболевание, пациент, счет, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SAId    14.06.2020, 15:11
Оценка:  +1
SAId
мораль сказки такова--на камеру лицемеры хлопают в ладоши а за спиной нанимают колекторов чтобы выбить деньги...жаль но ничего не меняется в мире --доброта сиюминутна--меркантильность вечна...
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