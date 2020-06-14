В аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Египет возобновляет международное авиасообщение с 1 июля, заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщает РИА Новости.

"С первого июля начнут работать все аэропорты республики. Постепенно будет восстановлено авиасообщение с рядом стран", - заявил на прошедшей в Каире пресс-конференции министр.

В свою очередь министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что Египет до 31 октября отменит визы для прибывающих на местные курорты туристов.

Он уточнил, что доступными будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.

В то же время, для прибывающих в страну туристов будут действовать определенные правила. Так, не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами сертифицированных отелей или ресторанов. В случае же появления каких-либо симптомов заражения вирусом, следует уведомить администрацию отеля.

"Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата - примерно через 4 часа", - пояснили в министерстве туризма.

Среди прочих мер послабления планируется сокращение комендантского часа, магазины будут работать дольше на один час.

Ранее, в субботу египетские власти сообщили о регистрации рекордного числа новых случаев коронавируса за сутки. Общее число случаев в стране превысило 42 тысячи.

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