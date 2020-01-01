Канада отправит военных инструкторов в Украину

После прохождения 14-дневного карантина и получения соответствующего разрешения от канадского командования военные смогут возобновить тренировочную миссию в Украине.

Для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии в Украину возвращается военная канадская миссия. Ожидается, что канадские военные инструкторы прибудут в Киев в ближайшее время. Об этом, в воскресенье, 14 июня, сообщил телеканал CBC со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

По данным телеканала, в ближайшее время на Украину прибудут 90 канадских военных, которые после прохождения карантина возобновят тренировочную миссию. Позже на Украину прилетят еще 50 военных.

Обучение украинских солдат и офицеров на Яворовском полигоне в Львовской области проводится вооруженными силами Канады с 2015 года в рамках операции Unifier.

Тренировочный процесс был остановлен в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большая часть инструкторов вернулась в Канаду.

В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении тренировочной миссии на Украине до 2022 года.

Ранее министерство обороны США заявило, что в 2020 году предоставит властям Украины $250 млн в рамках программы военной помощи.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины в 2019 году получили военную технику от США и стран Евросоюза на общую сумму около 143 млн. В эту сумму вошли поставки от США бронеавтомобилей типа HMMWV и катеров типа Island.

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