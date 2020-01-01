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Ряд стран ЕС открыл границы для туристов

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Значительная часть ограничений при этом продолжает действовать из-за разного уровня заболеваемости.
Ограничения на поездки в ЕС будут сниматься по мере улучшения эпидемситуации
Ограничения на поездки в ЕС будут сниматься по мере улучшения эпидемситуации
 
Правительство Нидерландов с понедельника, 15 июня, разрешило своим гражданам туристические поездки в 16 европейских стран. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило информагентство Reuters.
 
Германия с понедельника отменила пограничный контроль: гражданам стран ЕС больше не нужно объяснять причину въезда в страну. 
 
Франция открыла границы для путешественников из ЕС и шенгенской зоны. Прибывшие оттуда не будут проходить обязательный карантин. 
 
Это не касается прибывающих из Испании и Великобритании, где высокая заболеваемость коронавирусом сохраняется.
 
Финляндия отменила ограничения на поездки для туристов из Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы, где уровень заражения упал до уровня Финляндии.
 
Испания не допустит иностранных туристов до 21 июня, за исключением некоторых испанских островов.
 
Дания разрешит въезд туристов из Исландии, Германии и Норвегии - при условии, что те забронируют жилье не менее чем на шесть ночей.
 
Греция будет обязывать проходить карантин всех, кто прибывает из восьми стран ЕС.
 
В Чехии действует система, которая запрещает въезд туристам из "оранжевых" или "красных" стран, таких как Португалия и Швеция.
 
Как сообщалось, международные авиарейсы в Украине возобновились с понедельника, 15 июня. Киевский международный аэропорт Борисполь 15 июня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

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Теги: ЕС, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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