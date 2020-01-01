В ЕС осудили снос офиса связи на границе КНДР и Южной Кореи

Действия Северной Кореи подрывают усилия дипломатического урегулирования, говорят в Евросоюзе.

Снос Северной Кореей офиса межкорейской связи в Кэсоне является неприемлемым и дестабилизирует ситуацию. Об этом заявили внешнеполитической службы ЕС во вторник, 16 июня.

"Евросоюз глубоко сожалеет о недавних действиях КНДР, которые повышают напряженность, дестабилизируют ситуацию и подрывают усилия по дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове. Разрушение КНДР межкорейского отделения связи в Кэсоне сегодня в сочетании с ее возросшей военной риторикой и разрывом официальных коммуникационных связей с Сеулом неприемлемы", - сказано в заявлении.

"Любые дополнительные провокационные и разрушительные шаги должны быть предотвращены", добавили в ЕС.

"Крайне важно сохранить открытые линии связи между КНДР и Республикой Корея, чтобы избежать недоразумений и просчетов, а также укрепить доверие между двумя сторонами", - подчеркнули дипломаты.

ЕС продолжает "поощрять диалог и возобновление устойчивого дипломатического процесса, направленного на укрепление доверия и установление прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия".

"В отсутствие конкретных действий со стороны КНДР по полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу ее ядерных и других ракетных программ ЕС будет продолжать настаивать на том, чтобы действующие санкции были полностью выполнены и соблюдались всеми странами мира", - резюмировали в Евросоюзе.

В свою очередь главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Китаем уже выдвинула инициативы по урегулированию ситуации в регионе, в документах содержится перечень корректных мер.

"Исходя из этих наших принципиальных позиций, мы выступаем за развитие межкорейского диалога в интересах нормализации отношений между двумя корейскими государствами, между севером и югом, и за урегулирование всего комплекса проблем этого региона исключительно мирными дипломатическими средствами", - сказал Лавров, добавив, что Россия непосредственно заинтересована в мире на Корейском полуострове.

Напомним, что ранее сегодня КНДР взорвала межкорейский офис связи. На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Южной Кореей, а теперь уничтожили переговорный офис.

Также сообщалось, что КНДР хочет вернуть военных в демилитаризованную зону. Пхеньян изучает план действий, чтобы заставить армию снова продвинуться в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением Север-Юг.

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