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Крупнейший банк Европы сократит десятки тысяч сотрудников из-за кризиса

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Генеральный директор кредитного учреждения Ноэль Куинн утверждает, что массовых сокращений не избежать.
Увольнения связаны с кризисом
Увольнения связаны с кризисом
АР
 
Крупнейший банк Европы, британский HSBC, который является одним из самых больших финансовых конгломератов мира - уволит десятки тысяч сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора кредитного учреждения Ноэля Куинна.
 
Согласно документу, в среднесрочной перспективе под сокращения попадут 35 тысяч человек. Кроме того, планируется почти полностью остановить набор новых сотрудников. 
 
Такие меры HSBC пришлось принять из-за экономических потерь, связанных с пандемией коронавируса.
 
Как подчеркнул Куинн, массовых увольнений было не избежать: масштабные сокращения были только вопросом времени.
 
Впервые о планах сокращений HSBC объявил еще в феврале 2020 года в рамках широкой программы по снижению расходов на 4,5 миллиарда долларов. Однако в марте кредитное учреждение отложило планы, заявив, что было бы неправильным увольнять людей во время пандемии.
 
Ранее сообщалось, что банк HSBC Plc. планирует закрыть в США порядка 800 отделений подразделения Household International, работающего с частными клиентами.
 
Напомним, банки по всему миру уволят 60 тысяч сотрудников. Практически все увольнения приходятся на Европу.
 
 

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Теги: банк, кризис, пандемия, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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