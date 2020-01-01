Крупнейший банк Европы сократит десятки тысяч сотрудников из-за кризиса

Генеральный директор кредитного учреждения Ноэль Куинн утверждает, что массовых сокращений не избежать.

Крупнейший банк Европы, британский HSBC, который является одним из самых больших финансовых конгломератов мира - уволит десятки тысяч сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора кредитного учреждения Ноэля Куинна.

Согласно документу, в среднесрочной перспективе под сокращения попадут 35 тысяч человек. Кроме того, планируется почти полностью остановить набор новых сотрудников.

Такие меры HSBC пришлось принять из-за экономических потерь, связанных с пандемией коронавируса.

Как подчеркнул Куинн, массовых увольнений было не избежать: масштабные сокращения были только вопросом времени.

Впервые о планах сокращений HSBC объявил еще в феврале 2020 года в рамках широкой программы по снижению расходов на 4,5 миллиарда долларов. Однако в марте кредитное учреждение отложило планы, заявив, что было бы неправильным увольнять людей во время пандемии.

Ранее сообщалось, что банк HSBC Plc. планирует закрыть в США порядка 800 отделений подразделения Household International, работающего с частными клиентами.

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