Трамп ударил по Китаю новыми санкциями

Недовольство официального Вашингтона вызвано политикой китайских властей в отношении уйгурского меньшинства.

Трамп подписал закон о второй части антикитайских санкций

Администрация США ввела санкции в отношении властей и организаций Китая, которых считает ответственными за нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Конгресс США.

Законом, который подписал президент США Дональд Трамп, предусмотрено два вида ограничений - это заморозка активов и ограничения в визе.

Сейчас Конгресс ожидает от национальной разведки отчет о политике правительства Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в стране.

Это уже вторая часть санкций США против Китая в связи с притеснением уйгуров.

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