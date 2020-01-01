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Трамп ударил по Китаю новыми санкциями

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Недовольство официального Вашингтона вызвано политикой китайских властей в отношении уйгурского меньшинства.
Трамп подписал закон о второй части антикитайских санкций
Трамп подписал закон о второй части антикитайских санкций
 
Администрация США ввела санкции в отношении властей и организаций Китая, которых считает ответственными за нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Конгресс США.
 
 
Законом, который подписал президент США Дональд Трамп, предусмотрено два вида ограничений - это заморозка активов и ограничения в визе. 
 
Сейчас Конгресс ожидает от национальной разведки отчет о политике правительства Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в стране.
 
Это уже вторая часть санкций США против Китая в связи с притеснением уйгуров.
 
Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти Китая нанесли миру огромный ущерб в связи с распространением коронавируса и теперь Китаю придется заплатить по счетам. 

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Теги: США, Китай, санкции, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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