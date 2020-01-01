В Испании число жертв COVID-19 выросло после уточнения данных

Общее количество жертв от коронавируса в Испании достигло 28 313. Ранее власти испании говорили о 27 136 смертях.

Число жертв коронавируса в Испании возросло почти на 1200 после уточнения данных

Минздрав Испании уточнил официальные данные о количестве летальных исходов от COVID-19 в стране после прекращения подсчета две недели назад. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 19 июня.

Сообщается, что по состоянию на 17 июня общее количество умерших от коронавируса в Испании составило 28 313 человек, что на 1177 больше, чем 27 136 умерших на 7 июня, когда министерство прекратило обновление данных.

Отметим, что уже тогда было известно, что данные некорректны.

Две недели Минздрав пытался установить реальное число умерших в результате коронавируса с подтвержденным диагнозом, получить уточненные данные в автономных сообществах за предыдущие периоды, в результате эти данные удалось собрать.

Напомним, что ранее COVID-19 увеличил смертность в Испании на 24%. Только с 30 марта по 5 апреля количество умерших на 154,6% превысило показатель за тот же период годом ранее.

Также сообщалось, что испанцев обязали носить маски и после окончания ЧП. Чрезвычайное положение в стране закончилось 22 июня. Но в правительстве считают масочный режим важным до изобретения вакцины.

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